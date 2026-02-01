Stages d’escalade Gymnase de Scissy Saint-Pair-sur-Mer

Stages d’escalade

Gymnase de Scissy 246 Rue de la Mairie Saint-Pair-sur-Mer Manche

Pour les vacances d’hiver, le club d’escalade Horizon Vertical propose des stages sur le mur du gymnase de Scissy à Saint-Pair-sur-Mer.

Venez découvrir l’escalade, apprivoiser la hauteur et dépasser vos limites !

Des séances découverte et des stages de 3 jours sont proposés pour les enfants à partir de l’âge de 2 ans. Ces séances d’une heure et demie par jour sont encadrées et animées par une professionnelle de l’escalade de 9h15 à 15h30.

NOUVEAU une séance baby escalade d’une heure pour les jeunes enfants de 2 à 4 ans est proposée le lundi 23 février de 15h à 16h.

Aussi, une séance découverte en famille est proposée le mardi 17 février, de 14h à 15h30.

Les inscriptions se font dès à présent via le site internet du club www.horizon-vertical50.fr en cliquant sur l’icône “Vacances Séances et stages et en suivant les instructions. Lors de l’inscription, un montant minimal est à régler en ligne afin de bloquer la place.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le 06 33 29 43 47 .

