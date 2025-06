STAGES D’ETE AUX ÉCURIES DE PALHERES – Rocles 1 juillet 2025 07:00

Lozère

STAGES D’ETE AUX ÉCURIES DE PALHERES Lieu-dit Palhères Rocles Lozère

Tarif : 35 – 35 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-01

Pendant toutes les vacances scolaires d’été, Les Ecuries de Palheres organisent des balades équestres ouvertes à tous sur réservation et des stages pour petits et grands.

Lieu-dit Palhères

Rocles 48300 Lozère Occitanie +33 6 87 30 56 59 contact@lesecuriesdepalheres.fr

English :

During all summer school vacations, Les Ecuries de Palheres organizes horseback rides open to all, with reservations, and courses for young and old.

German :

Während der gesamten Schulferien im Sommer organisiert Les Ecuries de Palheres Reitausflüge, die nach vorheriger Reservierung für alle zugänglich sind, sowie Reitkurse für Groß und Klein.

Italiano :

Durante tutte le vacanze scolastiche estive, Les Ecuries de Palheres organizzano escursioni a cavallo aperte a tutti (su prenotazione) e corsi per grandi e piccini.

Espanol :

Durante todas las vacaciones escolares de verano, Les Ecuries de Palheres organizan paseos a caballo abiertos a todos (previa reserva) y cursos para jóvenes y mayores.

