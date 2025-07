Stages d’été de canoë-kayak Club de Canoë Kayak Dole

Stages d’été de canoë-kayak Club de Canoë Kayak Dole mardi 8 juillet 2025.

Stages d’été de canoë-kayak

Club de Canoë Kayak Dole

Tarif : 60 – 60 – 100 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 09:30:00

fin : 2025-08-22 16:30:00

Date(s) :

2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19

Organisé par le Club de Canoë Kayak Dole. Stage de kayak, canoë et stand-up paddle encadré par un éducateur sportif. Réservation sur le site du club.

– Des chaussures qui ne craignent pas l’eau

– Maillot de bain, tee-shirt, short …

– Crème solaire et chapeau

– Une serviette et des vêtements de rechange. .

Club de Canoë Kayak 1 rue du Général Béthouard Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 55 54 63 canoekayakdole@gmail.com

