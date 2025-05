Stages d’été de cirque à Aire sur l’Adour enfants 7 ans et plus – Aire-sur-l’Adour, 7 juillet 2025 09:30, Aire-sur-l'Adour.

Stages Vacances / Eté

Les inscriptions sont ouvertes pour les enfants de 7 ans et + !

Toutes les informations sur les dates, horaires et tarifs ci-dessous

Renseignements & Inscriptions:

animation@afca-cirqueadapte.net

05.58.71.66.94

Nous validons les inscriptions qu’à réception du dossier complet (fiche d’inscription remplie et signée + règlement)

Nouveauté: Possibilité de venir récupérer votre enfant à 14h00, pique-nique à fournir pour le temps du repas, activités prévues sur site 9€ supplément tarif .

Chapiteau AFCA

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 66 94

Stages d'été de cirque à Aire sur l'Adour enfants 7 ans et plus

