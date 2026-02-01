Stages d’éveil corporel au CPA Mercoeur Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS
Qu’est ce que l’éveil corporel ? L’éveil corporel est une invitation au mouvement à destination des jeunes enfants pour favoriser la découverte de soi, mais aussi les interactions avec les autres et son environnement.
Sauter, rouler, s’étirer et inventer : l’éveil corporel est un moment ludique pour explorer son corps. Une activité joyeuse pour grandir en mouvement et en confiance.
Du lundi 23 février 2026 au vendredi 27 février 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 11h00
payant
13,50 euros.
Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-23T11:00:00+01:00
fin : 2026-02-27T12:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-23T10:00:00+02:00_2026-02-23T11:00:00+02:00;2026-02-24T10:00:00+02:00_2026-02-24T11:00:00+02:00;2026-02-25T10:00:00+02:00_2026-02-25T11:00:00+02:00;2026-02-26T10:00:00+02:00_2026-02-26T11:00:00+02:00;2026-02-27T10:00:00+02:00_2026-02-27T11:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy 75011 PARIS
http://mercoeur.asso.fr/wpo/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr
