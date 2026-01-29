Stages d’hiver au Deven Chemin De la Pinède Istres

Stages d’hiver au Deven

Du 16/02 au 01/03/2026 tous les jours. Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres Bouches-du-Rhône

Pendant les vacances d’hiver, le Centre Équestre du Deven propose des stages et cours d’équitation à destination des enfants et des adolescents, du niveau débutant au confirmé.

Le programme comprend des activités adaptées à chaque âge et niveau éveil équestre, initiation, stages spectacle, préparation aux galops, compétition, dressage, saut d’obstacles et pony games.

Des concours sont également organisés en fin de semaine.

Inscriptions auprès des moniteurs ou du secrétariat du centre équestre. .

Chemin De la Pinède Centre Equestre Le Deven Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 41 99 99

During the winter vacations, the Centre Équestre du Deven offers riding courses for children and teenagers, from beginner to advanced levels.

