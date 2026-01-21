Stages d’hiver Centre d’animation Cognac
Stages d’hiver Centre d’animation Cognac lundi 9 février 2026.
Stages d’hiver
Centre d’animation 9A place Cagouillet Cognac Charente
Tarif : 12 – 12 – 60 EUR
plus adhésion pour non adhérent (3€ ou 6€)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-09 10:45:00
fin : 2026-02-18 20:15:00
Date(s) :
2026-02-09
Des activités enfants, ados et adultes pour s’occuper pendant les vacances.
.
Centre d’animation 9A place Cagouillet Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 32 17 28 coordination@centre-animation.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Activities for kids, teens and adults to keep you busy during the vacations.
L’événement Stages d’hiver Cognac a été mis à jour le 2026-01-21 par Destination Cognac