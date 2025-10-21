Stages d’impression 3D Esprit 3D Pélissanne

Stages d’impression 3D Esprit 3D Pélissanne mardi 21 octobre 2025.

Stages d’impression 3D

Du mardi 21 au mercredi 22 octobre 2025 de 14h à 17h.

Du mardi 28 au mercredi 29 octobre 2025 de 14h à 17h. Esprit 3D 20 impasse Michel Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

2025-10-21 2025-10-28

Pendant les vacances, Esprit 3D t’ouvre les porte de son atelier pour 2 stages sur le thème d’Halloween !

Quelque soit ton niveau de connaissance sur l’impression 3D, tu es le bienvenu !

Ces deux matinées (6 heures de stage) te permettront de découvrir comment créer des objets sur ordinateur pour ensuite les imprimer. Tu pourras repartir avec tes créations ! .

Esprit 3D 20 impasse Michel Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 42 85 70 contact@esprit3d.fr

English :

This holidays, Esprit 3D open its doors to teenagers for 2 practical trainings on Halloween theme !

German :

Während der Ferien öffnet dir Esprit 3D die Türen seines Ateliers für zwei Workshops zum Thema Halloween!

Italiano :

Durante le feste, Esprit 3D apre le porte del suo laboratorio per 2 corsi a tema Halloween!

Espanol :

Durante las fiestas, Esprit 3D abre las puertas de su taller para 2 cursos con temática de Halloween

