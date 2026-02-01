Stages d’improvisation Chemin de la Galaye Loudenvielle

Stages d’improvisation

Chemin de la Galaye ARIXO Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-26 10:00:00

fin : 2026-02-26 12:00:00

2026-02-26

Nous proposons des stages d’improvisation totalement gratuits à partir de 16 ans, débutants ou confirmés.

Pendant 2h, vous découvrirez des exercices d’échauffement, de relaxation, mime, écoute, création de personnages et improvisations, le tout dans la bonne humeur !

Places limitées à 16 participants par session, alors réservez vite la vôtre.

Chemin de la Galaye ARIXO Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35

We offer free improvisation workshops for beginners and advanced performers aged 16 and over.

For 2 hours, you’ll discover warm-up exercises, relaxation, mime, listening, character creation and improvisation, all in good fun!

Places are limited to 16 participants per session, so book yours fast.

