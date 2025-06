Stages d’initiation artistique Centre Culturel du Varais Saint-Cosme-en-Vairais 8 juillet 2025 07:00

Stages d'initiation artistique Centre Culturel du Varais 53 bis Rue nationale Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

À vous de jouer pour de jolies créations !

Le Centre Culturel du Vairais propose deux activités pour les enfants, adolescents et adultes pendant les vacances d’été.

– Poterie, modelage, sculpture mardi 15/07, jeudi 17/07, mardi 29/07, jeudi 31/07, mardi 5/08, jeudi 7/08, mardi 26/08, jeudi 28/08 de 14h à 16h avec Sylvie Jardin, potière

– Linogravure Mardi 8/07, jeudi 10/07, mardi 22/07, jeudi 24/07, mardi 12/08, jeudi 14/08, mardi 19/08, jeudi 21/08 de 14h à 16h avec Martine Besombes, artiste

Tarif par séance 8€ + adhésion annuelle au CCAV (7€/personne)

Informations et inscription au bureau du Centre Culturel du Vairais par téléphone au 02 43 97 02 05 ou par e-mail à l’adresse centreculturelvairais@wanadoo.fr .

Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 02 05 centreculturelvairais@wanadoo.fr

English :

It’s up to you to create your own beautiful creations!

German :

Jetzt liegt es an Ihnen, für hübsche Kreationen zu sorgen!

Italiano :

Sta a voi inventarvi delle belle creazioni!

Espanol :

De ti depende crear bonitas creaciones

