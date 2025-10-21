Stages d’initiation artistique Centre Culturel du Varais Saint-Cosme-en-Vairais

Stages d’initiation artistique

Centre Culturel du Varais 53 bis Rue nationale Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-28

2025-10-21

À vous de jouer pour de jolies créations !

Le Centre Culturel du Vairais propose deux activités pour les enfants, adolescents et adultes pendant les vacances d’octobre.

– Poterie, modelage, sculpture mardi 21/10 et mardi 28/10 de 14h à 16h avec Sylvie Jardin, potière.

– Linogravure Mercredi 22/10 et jeudi 23/10 de 14h à 16h avec Martine Besombes, artiste.

Tarif par séance 8€ + adhésion annuelle au CCAV

Informations et inscription au bureau du Centre Culturel du Vairais par téléphone au 02 43 97 02 05 ou par e-mail à l’adresse centreculturelvairais@wanadoo.fr .

English :

It’s up to you to create your own beautiful creations!

German :

Jetzt liegt es an Ihnen, für hübsche Kreationen zu sorgen!

Italiano :

Sta a voi inventarvi delle belle creazioni!

Espanol :

De ti depende crear bonitas creaciones

