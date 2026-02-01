Stages d’initiation artistique Centre Culturel du Varais Saint-Cosme-en-Vairais
Stages d’initiation artistique Centre Culturel du Varais Saint-Cosme-en-Vairais mardi 17 février 2026.
Stages d’initiation artistique
Centre Culturel du Varais 53 bis Rue nationale Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 14:00:00
fin : 2026-02-26 16:00:00
Date(s) :
2026-02-17
À vous de jouer pour de jolies créations !
Le Centre Culturel du Vairais propose deux activités pour les enfants, adolescents et adultes pendant les vacances de février.
– Poterie, modelage, sculpture mardi 17/02 et jeudi 19/02 de 14h à 16h avec Sylvie Jardin, potière.
– Linogravure Mardi 24/02 et jeudi 26/02 de 14h à 16h avec Martine Besombes, artiste.
Tarif par séance 8€ + adhésion annuelle au CCAV
Informations et inscription au bureau du Centre Culturel du Vairais par téléphone au 02 43 97 02 05 ou par e-mail à l’adresse centreculturelvairais@wanadoo.fr .
Centre Culturel du Varais 53 bis Rue nationale Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 02 05 centreculturelvairais@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
It’s up to you to create your own beautiful creations!
L’événement Stages d’initiation artistique Saint-Cosme-en-Vairais a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Maine Saosnois