Stages d’initiation artistique Centre Culturel du Varais Saint-Cosme-en-Vairais

Stages d’initiation artistique

Centre Culturel du Varais 53 bis Rue nationale Saint-Cosme-en-Vairais Sarthe

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-26 16:00:00

Date(s) :

2026-02-17

À vous de jouer pour de jolies créations !

Le Centre Culturel du Vairais propose deux activités pour les enfants, adolescents et adultes pendant les vacances de février.

– Poterie, modelage, sculpture mardi 17/02 et jeudi 19/02 de 14h à 16h avec Sylvie Jardin, potière.

– Linogravure Mardi 24/02 et jeudi 26/02 de 14h à 16h avec Martine Besombes, artiste.

Tarif par séance 8€ + adhésion annuelle au CCAV

Informations et inscription au bureau du Centre Culturel du Vairais par téléphone au 02 43 97 02 05 ou par e-mail à l’adresse centreculturelvairais@wanadoo.fr .

Centre Culturel du Varais 53 bis Rue nationale Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 02 05 centreculturelvairais@wanadoo.fr

English :

It’s up to you to create your own beautiful creations!

