STAGES D’INITIATION AU CYANOTYPE Lodève

STAGES D’INITIATION AU CYANOTYPE

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25 2026-02-01 2026-03-08

Vivez une expérience unique en découvrant la technique du cyanotype!

Vivez une expérience unique en découvrant la technique du cyanotype! Il s’agit d’un processus artisanal fascinant, entre chimie et magie ! Cette technique du Cyanotype, technique très ancienne et alternative de la photo, permet d’imprimer des images (végétaux, dessin ou photo) en bleu de Prusse, grâce au rayonnement de la lumière. Pas besoin de savoir dessiner, le plaisir avant tout avec cette technique riche et accessible à tous !

Les stages auront lieu en plein cœur de Lodève, à l’atelier MUSKA de l’artiste-plasticienne Ayda-Su Nuroglu. Vous pourrez créer de façon inspirée et en tout confort accompagné d’une belle lumière.

Au cours de cette journée d’initiation avec Ayda, vous réaliserez toutes les étapes de la réalisation de cyanotype vous-même et vous repartirez avec vos propres impressions. Vous explorerez plusieurs approches artistiques avec des végétaux, des dentelles et des objets divers mais aussi vos propres images dessinées sur place ou des images photographiques. .

27 Rue Neuve des Marchés Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 18 71 09 90 ayda_su@hotmail.com

English :

Experience a unique cyanotype technique!

