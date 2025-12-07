Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stages d’initiation aux danses irlandaises Maison de Quartier de Doulon Nantes dimanche 7 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 14:00 – 17:00
Gratuit : non 5 € le stage Tout public 

L’association Arôme vous propose des ateliers de set dancing, danses conviviales pratiquées dans les bals irlandais.? le dimanche 7 décembre, de 14h à 17h? le dimanche 8 février, de 14h à 17hRendez-vous sur le site de l’association pour en savoir plus

Maison de Quartier de Doulon Nantes 44300
06 82 05 97 77 https://aromesetdancing.e-monsite.com/