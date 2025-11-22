Stages d’initiation aux handpans avec Keapan Centre Alsace Bergheim Bergheim

Stages d’initiation aux handpans avec Keapan Centre Alsace Bergheim

21 ROUTE DU HAUT KOENIGSBOURG Bergheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 09:00:00

fin : 2025-11-22 18:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Venez découvrir cet instrument de musique fascinant et laissez-vous séduire par ses sonorités et vibrations envoutantes !

Une journée d’ateliers originaux et de grande qualité où nous vous ferons découvrir l’univers magique du handpan.

Stages d’initiation handpans avec KEAPAN

10 personnes maximum réservation obligatoire

Venez découvrir cet instrument de musique fascinant et laissez-vous séduire par ses sonorités et vibrations envoutantes !

Une journée d’ateliers originaux et de grande qualité où nous vous ferons découvrir l’univers magique du handpan.

Découverte de l’instrument (histoire, cours, impro collective), atelier « Les secrets de fabrication » en présence du fabricant des handpans Koan. Vous découvrirez aussi les bienfaits d’une séance de SophroPan, relaxation aux sons des handpans et coanimée par une sophrologue. Nous terminerons la journée par un concert.

Un instrument mise à disposition gratuitement pour chaque participant, petit déjeuner d’accueil, pauses gourmandes et boissons chaudes.

Le repas sera préparé par Le Manoir Des Sens pour un moment convivial tous ensemble (15€/pers. à leur régler sur place le jour J).

– Aucune notion de musique n’est requise

– 1 instrument mis à disposition gratuitement, les ateliers, les collations, les boissons, le concert (+1 invité gratuit), la possibilité d’acheter un instrument à tarif réduit en fin de journée,

Une journée placée sous le signe de la découverte, de la détente, du partage et de belles rencontres !

Motivé ? Tous les détails sur https://stages.keapan.com

.

21 ROUTE DU HAUT KOENIGSBOURG Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 7 60 93 22 38 info@keapan.com

English :

Come and discover this fascinating musical instrument and let yourself be seduced by its bewitching sounds and vibrations!

A day of original, high-quality workshops where we’ll introduce you to the magical world of the handpan.

German :

Entdecken Sie dieses faszinierende Musikinstrument und lassen Sie sich von seinen bezaubernden Klängen und Vibrationen verführen!

Ein Tag voller origineller und hochwertiger Workshops, in denen wir Sie in die magische Welt des Handpans entführen werden.

Italiano :

Venite a scoprire questo affascinante strumento musicale e lasciatevi sedurre dai suoi suoni e dalle sue vibrazioni ammalianti!

Una giornata di laboratori originali e di qualità per scoprire il magico mondo dell’handpan.

Espanol :

Venga a descubrir este fascinante instrumento musical y déjese seducir por sus embrujadores sonidos y vibraciones

Una jornada de talleres originales y de calidad para descubrir el mundo mágico del handpan.

L’événement Stages d’initiation aux handpans avec Keapan Centre Alsace Bergheim Bergheim a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr