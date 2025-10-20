Stages d’Initiation Sportive gymnase Agora Issy-les-Moulineaux
Stages d’Initiation Sportive gymnase Agora Issy-les-Moulineaux lundi 20 octobre 2025.
Stages d’Initiation Sportive 20 – 30 octobre gymnase Agora Hauts-de-Seine
Quotient familial au taux d’effort de 6%
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-20T10:00:00+01:00 – 2025-10-20T12:00:00+01:00
Fin : 2025-10-30T10:00:00+01:00 – 2025-10-30T12:00:00+01:00
du 20 au 23 octobre et/ou 27 au 30 octobre 2025
5 – 10 ANS
Stage en Matinée
10h-12h
Quatre matinées, quatre activités :
Athlétisme – Mini-tennis – Tir à l’arc – Cirque
Tarifs le stage de 4 jours : taux d’effort 6% (min. 30€ – max. 80€ – Hors commune 100€)
Contact : Stephane Maly
Tél : 07 48 83 44 55
Mail : mailto:stephane.maly@sportipolis.comstephane.maly@sportipolis.com
Plus d’infos
gymnase Agora 18, rue Aristide Briand 92130 Issy-les-les Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0748834455 »}, {« type »: « link », « value »: « https://sportipolis.fr/activites-clubs/vacances/ »}, {« type »: « email », « value »: « stephane.maly@sportipolis.com »}] [{« link »: « mailto:stephane.maly@sportipolis.com »}, {« link »: « https://sportipolis.fr/activites-clubs/vacances/ »}] https://sportipolis.fr/activites-clubs/vacances/
Matinées sportives pour les 5-10 ans
@Nicolas-Fagot-Studio9