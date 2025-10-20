Stages d’octobre 2025 Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS

Stages d’octobre 2025 Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS lundi 20 octobre 2025.

Stages ouverts aux ados de 11 à 17 ans, en demi-journée et/ou journée complète.



Tous nos stages se déroulent au sein de l’Hôtel Beaujon (208 rue du Faubourg Saint Honoré).

Les inscriptions se font sur place, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations :

01 53 53 06 99

jeunesse@ebeaujon.org

Du 20 au 31 octobre 2025, vous aurez le choix entre 3 stages :

DESSIN MANGA (Du 20 au 24 octobre 2025 – de 9h30 à 13h30) Acquérez les bases du dessin manga ou perfectionnez votre technique.

L’atelier est animé par un mangaka professionnel, qui vous aidera à créer votre univers avec ses aventures, ses héros et ses antagonistes. Tarif : 54€ / semaine

Informations et inscriptions : jeunesse@ebeaujon.org / 01 53 53 06 99

M.A.O. (MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR) (Du 20 au 24 octobre 2025 – de 13h30 à 17h30) Votre enfant aura l’opportunité de découvrir toutes les étapes nécessaires pour composer un morceau, de la composition à l’enregistrement dans notre studio.

Ce stage est une chance unique pour lui d’exprimer sa créativité, d’apprendre et de repartir avec sa propre chanson. Tarif : 54€ / semaine

Informations et inscriptions : jeunesse@ebeaujon.org / 01 53 53 06 99

STAGE CRÉATION MUSICALE (Du 27 au 31 octobre 2025 – de 9h30 à 17h30) Écrire des rimes, trouver des punchlines, pratiquer les flows et la mélodie, dompter le micro et fasciner son public… tout ça est à la fois très intuitif et un véritable art que votre ado apprendra à maîtriser lors de ce stage.

Il/elle aura la chance unique d’enregistrer son morceau dans les conditions d’un studio d’enregistrement, pour repartir avec sa propre chanson et même de monter sur scène afin de l’interpréter, comme ses artistes préférés ! Tarif : 108€ / semaine

Informations et inscriptions : jeunesse@ebeaujon.org / 01 53 53 06 99

Infos et inscriptions

Les stages d’octobre sont ouverts à l’inscription !

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h30 à 17h30

payant

Demi-journée : 54€

Journée complète : 108€

Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 17 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-20T12:30:00+02:00

fin : 2025-10-31T18:30:00+01:00

Date(s) : 2025-10-20T09:30:00+02:00_2025-10-20T17:30:00+02:00;2025-10-21T09:30:00+02:00_2025-10-21T17:30:00+02:00;2025-10-22T09:30:00+02:00_2025-10-22T17:30:00+02:00;2025-10-23T09:30:00+02:00_2025-10-23T17:30:00+02:00;2025-10-24T09:30:00+02:00_2025-10-24T17:30:00+02:00;2025-10-27T09:30:00+02:00_2025-10-27T17:30:00+02:00;2025-10-28T09:30:00+02:00_2025-10-28T17:30:00+02:00;2025-10-29T09:30:00+02:00_2025-10-29T17:30:00+02:00;2025-10-30T09:30:00+02:00_2025-10-30T17:30:00+02:00;2025-10-31T09:30:00+02:00_2025-10-31T17:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

https://ebeaujon.org/ +33153530699 jeunesse@ebeaujon.org https://fb.me/e/6U92ata8k https://fb.me/e/6U92ata8k