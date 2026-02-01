Stages du Corso fleuri de Pélissanne Corso Fleuri Pélissanne

Stages du Corso fleuri de Pélissanne

Lundi 16 février 2026 de 9h30 à 11h30.

Vendredi 20 février 2026 de 9h30 à 11h30.

Du lundi 23 au mercredi 25 février 2026 de 9h30 à 11h30. Corso Fleuri Chemin De la Petite Brulière Pélissanne Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-16 09:30:00

fin : 2026-02-16 11:30:00

2026-02-16 2026-02-20 2026-02-23

Tu aimes les loisirs créatifs et tu as envie de participer à la fabrication des chars du Corso 2026 ? Viens découvrir les stages du Corso fleuri de Pélissanne !Enfants

Ouverts aux enfants, ados et jeunes adultes (idéalement accompagnés d’un parent), ces stages leurs permettront d’apprendre les techniques de créponnage, de conception des fleurs ou encore de bricoler les structures des chars. .

Corso Fleuri Chemin De la Petite Brulière Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 29 58 corso.fleuri@yahoo.fr

Do you enjoy creative hobbies and would you like to participate in the construction of the floats for the 2026 Corso? Join us during these practical internships !

