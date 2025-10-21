Stages du H – Vacances de la Toussaint Palais des Sports Beaulieu / H Arena Nantes

Stages du H – Vacances de la Toussaint Palais des Sports Beaulieu / H Arena Nantes mardi 21 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-21 08:30 – 18:30

Gratuit : non Payant : 160 € Retrouvez toutes les informations sur hbc-nantais.fr ! Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 10

Envie de vivre une expérience sportive unique pendant les vacances scolaires ? Les Stages du H sont de retour cette saison et débutent sur les vacances de la Toussaint ! ???? ???????? ????????????????????????????????????, les jeunes auront l’opportunité de : • Participer à des séances de handball encadrées par les éducateurs du club,• Pratiquer des activités sportives annexe,• Profiter d’une sortie extérieure,• Et vivre l’excitation d’un tournoi final dans un lieu tenu secret… ???? ? ???????????????????????? ???????????????? ???????? ???????????????????? : Une occasion exceptionnelle de rencontrer les joueurs professionnels du HBC Nantes et d’en apprendre plus sur leur quotidien ! (???????????????? ???????????????????????????? ???????? ???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????? ????’???????????????????????? ???????? ???????????????????? ????????????????????????????.) ???? ???????????? ???????????????? ????’???????????????????????????????? ?Les stages sont ouverts :• Aux filles et garçons né·e·s de 2015 à 2017, licencié·e·s à la FFHB,• Aux joueurs et joueuses du HBC Nantes des catégories U10/U11 (né·e·s entre 2015 et 2018). ???? ???????????????????????????? ????’???????????????????????????????? ? Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 octobre 2025. Attention, les places sont limitées et partent vite, alors ne tardez pas ! ???? Retrouvez toutes les informations détaillées et le formulaire d’inscription sur notre site : hbc-nantais.fr

Palais des Sports Beaulieu / H Arena Île de Nantes Nantes 44200