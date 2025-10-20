Stages du H – Vacances de la Toussaint Palais des Sports Beaulieu Nantes

Stages du H – Vacances de la Toussaint 20 – 22 octobre Palais des Sports Beaulieu Loire-Atlantique

Payant : 160 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-20T08:30:00 – 2025-10-20T18:30:00

Fin : 2025-10-22T08:30:00 – 2025-10-22T18:30:00

Envie de vivre une expérience sportive unique pendant les vacances scolaires ? Les Stages du H sont de retour cette saison et débutent sur les vacances de la Toussaint !

• Participer à des séances de handball encadrées par les éducateurs du club,

• Pratiquer des activités sportives annexe,

• Profiter d’une sortie extérieure,

• Et vivre l’excitation d’un tournoi final dans un lieu tenu secret…

✨ : Une occasion exceptionnelle de rencontrer les joueurs professionnels du HBC Nantes et d’en apprendre plus sur leur quotidien ! ( ‘ .)

Les stages sont ouverts :

• Aux filles et garçons né·e·s de 2015 à 2017, licencié·e·s à la FFHB,

• Aux joueurs et joueuses du HBC Nantes des catégories U10/U11 (né·e·s entre 2015 et 2018).

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 octobre 2025. Attention, les places sont limitées et partent vite, alors ne tardez pas !

Retrouvez toutes les informations détaillées et le formulaire d’inscription sur notre site : hbc-nantais.fr

Palais des Sports Beaulieu 5 Rue André Tardieu, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

3 jours de stage pour évoluer dans les infrastructures du HBC Nantes : séances de handball, rencontre avec les joueurs professionnels* et activités sportives en extérieur t’attendent ! Stages de Handball Handball