Lascelle

Stages en réflexologie

HOUADE Lascelle Cantal

Tarif : – – 120 EUR

par journée de stage

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-06-12 2026-07-04

Venez apprendre et découvrir ou redécouvrir la réflexologie.

3 stages de qualités proposés dans un cadre magnifique encadrés par une professionnelle.

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HOUADE Lascelle 15590 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 93 60 43 isabelle.thomas.reflexologue@gmail.com

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English :

Come and learn and discover or rediscover reflexology.

3 high-quality courses in a magnificent setting, supervised by a professional.

L’événement Stages en réflexologie Lascelle a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme du Pays d’Aurillac