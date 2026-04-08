Stages en réflexologie Lascelle
Stages en réflexologie Lascelle samedi 23 mai 2026.
Lascelle
Stages en réflexologie
HOUADE Lascelle Cantal
Tarif : – – 120 EUR
par journée de stage
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-06-12 2026-07-04
Venez apprendre et découvrir ou redécouvrir la réflexologie.
3 stages de qualités proposés dans un cadre magnifique encadrés par une professionnelle.
.
HOUADE Lascelle 15590 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 93 60 43 isabelle.thomas.reflexologue@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and learn and discover or rediscover reflexology.
3 high-quality courses in a magnificent setting, supervised by a professional.
L’événement Stages en réflexologie Lascelle a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme du Pays d’Aurillac
À voir aussi à Lascelle (Cantal)
- Cantal’Equilibre Lascelle Cantal 1 mai 2026