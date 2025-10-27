Stages enfant Comédie Musicale vacances Toussaint 2025 Théâtre du Temps Paris

Stages enfant Comédie Musicale vacances Toussaint 2025 Théâtre du Temps Paris lundi 27 octobre 2025.

2e semaine: Lundi 27 au vendredi 31 octobre

– stage Comédie Musicale: Théâtre du Temps (matin 9h30-12h30 ou après-midi 14h-17h)

Chaque stage est encadré par des artistes professionnelles durant les vacances d’automne 2025 : la comédienne Marie Jarnoux et la danseuse Sarahël Vetral au Théâtre Pandora Bastille. Anélys Pieto pour le Théâtre et le Chant et Enola Daubié pour la Danse au Théâtre du Temps. La petite troupe d’enfants changera de discipline toutes les 45 minutes/1h et un « mini-spectacle » sera monté durant la semaine de stage.

Stages dans un vrai théâtre du 11e arrondissement :

> Théâtre du Temps (9 rue du Morvan, 75011)

M° Voltaire, Père-Lachaise, Rue St-Maur ou Philippe-Auguste

Inscriptions : enfants de 5 à 11 ans

Effectif maximum : 12 participants

Tarif : 189 € (15h de cours)Chèques-vacances ANCV, Coupons-sport acceptés.

>>> Spectacle en fin de stage !!! <<<

Comédie Musicale : Théâtre, Danse et Chant

Nous proposons à vos enfants un bon dans l’univers éclatant des comédies musicales ! Tour à tour, au travers de chansons (préalablement choisies par notre équipe), ils seront danseurs et musiciens, prêts à explorer, dans un même élan, le corps dansant et la voix chantée. Ce stage a pour but de développer leur créativité, ainsi que leur sens de l’interprétation, éléments communs aux deux disciplines que sont la danse et le chant. Nous partirons donc de leurs propositions pour bâtir ensemble quelques saynètes riches en couleurs, mouvements et notes !

www.compagniemaya.com

payant

Public tout-petits et enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 11 ans.

Théâtre du Temps Théâtre du Temps, 9 rue du Morvan 75012 Paris

https://compagniemaya.com/stage-toussaint-2025/ +33612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/CompagnieMaya75011 https://www.facebook.com/CompagnieMaya75011