Stages enfant Théâtre/Hip-hop vacances Toussaint 2025 Théâtre Pandora Bastille Paris

Stages enfant Théâtre/Hip-hop vacances Toussaint 2025 Théâtre Pandora Bastille Paris lundi 20 octobre 2025.

1re semaine: Lundi 20 au vendredi 24 octobre

– stage Théâtre/Hip-hop: Théâtre Pandora Bastille (matin 9h30-12h30 ou après-midi 14h-17h)

Chaque stage est encadré par des artistes professionnelles durant les vacances d’automne 2025 : la comédienne Marie Jarnoux et la danseuse Sarahël Vetral au Théâtre Pandora Bastille. Anélys Pieto pour le Théâtre et le Chant et Enola Daubié pour la Danse au Théâtre du Temps. La petite troupe d’enfants changera de discipline toutes les 45 minutes/1h et un « mini-spectacle » sera monté durant la semaine de stage.

Stage dans un vrai théâtre du 11e arrondissement :

> Théâtre Pandora Bastille (30 rue Keller, 75011)

M° Voltaire, Bastille, Bréguet-Sabin ou Ledru-Rollin

Inscriptions : enfants de 5 à 11 ans

Effectif maximum : 12 participants

Tarif : 189 € (15h de cours)

Chèques-vacances ANCV, Coupons-sport acceptés.

>>> Spectacle en fin de stage !!! <<<

*Théâtre/Hip-hop :

Voix et mouvement, parole et geste, rythme et improvisations… ce stage initie, dans les rires et la bonne humeur, les petits artistes en herbe à l’univers de la scène. Par la mise en scène de saynètes, de créations de personnages, d’orchestres gestuels, les enfants seront guidés pour allier l’univers parlé et dansé. Ce stage rythmé, tonique et surtout très ludique permet, en 5 jours, de s’initier à la Danse contemporaine : comment le corps peut traduire telle idée, telle émotion, tel sentiment… ? Un spectacle est présenté en fin de stage devant les parents ! Une initiation avec joie au rythme, et aux danses urbaines. Du rythme, du son, de la coordination et du mouvement !

1re semaine: Lundi 20 au vendredi 24 octobre



– stage Théâtre/Hip-hop: Théâtre Pandora Bastille (matin 9h30-12h30 ou après-midi 14h-17h)



Spectacle en fin de stage !



www.compagniemaya.com

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h00 à 12h00

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

payant

Inscriptions : enfants de 5 à 11 ans

Effectif maximum : 12 participants

Tarif : 189 € (15h de cours)

Chèques-vacances ANCV, Coupons-sport acceptés.

Public tout-petits et enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-20T12:00:00+02:00

fin : 2025-10-24T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-20T09:00:00+02:00_2025-10-20T12:00:00+02:00;2025-10-20T14:00:00+02:00_2025-10-20T17:00:00+02:00;2025-10-21T09:00:00+02:00_2025-10-21T12:00:00+02:00;2025-10-21T14:00:00+02:00_2025-10-21T17:00:00+02:00;2025-10-22T09:00:00+02:00_2025-10-22T12:00:00+02:00;2025-10-22T14:00:00+02:00_2025-10-22T17:00:00+02:00;2025-10-23T09:00:00+02:00_2025-10-23T12:00:00+02:00;2025-10-23T14:00:00+02:00_2025-10-23T17:00:00+02:00;2025-10-24T09:00:00+02:00_2025-10-24T12:00:00+02:00;2025-10-24T14:00:00+02:00_2025-10-24T17:00:00+02:00

Théâtre Pandora Bastille 30 rue keller 75011 Paris

https://compagniemaya.com/stage-toussaint-2025/ +33612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/CompagnieMaya75011 https://www.facebook.com/CompagnieMaya75011