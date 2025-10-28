Stages enfants numérique La Ruche d’idées Talmont-Saint-Hilaire

Stages enfants numérique La Ruche d’idées Talmont-Saint-Hilaire mardi 28 octobre 2025.

Stages enfants numérique

La Ruche d’idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 14:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

Date(s) :

2025-10-28

.

La Ruche d’idées 292 Rue du Chai Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 96 02 76 numerique@ruche-didees.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stages enfants numérique Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral