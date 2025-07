STAGES ÉQUESTRE AVEC DES PONEY Laffite-Toupière

PONEYS BLACKSTONE ÉQUITATION Laffite-Toupière Haute-Garonne

Début : 2025-07-16 09:00:00

fin : 2025-08-13

2025-07-16 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-13 2025-08-15 2025-08-20 2025-08-22

Sylvie et son équipe vous invitent à vivre des stages équestres thématiques à Laffite-Toupière, au cœur des Petites Pyrénées. A partir de 6 ans.

Réservation auprès de l’Office de tourisme Cagire Garonne Salat

Chaque stage, d’une durée d’une demi-journée, propose une ou plusieurs activités variées à poney (équifun, voltige, jeux, balades…) ou à pied (familiarisation, soins, préparation, équifeel…). Une expérience complète et ludique, idéale pour découvrir ou approfondir votre relation avec le poney tout en vous amusant ! 35 .

English :

Sylvie and her team invite you to experience themed equestrian courses at Laffite-Toupière, in the heart of the Petites Pyrénées. Ages 6 and up.

Bookings through the Cagire Garonne Salat Tourist Office

German :

Sylvie und ihr Team laden Sie ein, thematische Reitkurse in Laffite-Toupière, im Herzen der Kleinen Pyrenäen, zu erleben. Ab einem Alter von 6 Jahren.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt Cagire Garonne Salat

Italiano :

Sylvie e il suo team vi invitano a sperimentare corsi di equitazione a tema a Laffite-Toupière, nel cuore dei Petites Pyrénées. Per bambini a partire dai 6 anni.

Prenotare in anticipo presso l’Ufficio del Turismo di Cagire Garonne Salat

Espanol :

Sylvie y su equipo le invitan a vivir una experiencia ecuestre temática en Laffite-Toupière, en el corazón de los Pequeños Pirineos. Para niños a partir de 6 años.

Reserva previa en la Oficina de Turismo de Cagire Garonne Salat

