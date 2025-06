Stages équestres Equi-Paradis Jaillans 7 juillet 2025 09:30

Drôme

Stages équestres Equi-Paradis 65 Chemin du Paradis Jaillans Drôme

Tarif : 75 – 75 – 340 EUR

Début : 2025-07-07 09:30:00

fin : 2025-08-15 16:30:00

2025-07-07

Stages équestres pendant les vacances d’été

* pour s’initier à différentes activités ou se perfectionner

* pour s’épanouir auprès des chevaux et des poneys

* pour balader dans les bois et au pied du Vercors

* pour valider ses Galops ou ses Savoirs

Equi-Paradis 65 Chemin du Paradis

Jaillans 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 78 61 27 chloe@equi-paradis.fr

English :

Equestrian courses during the summer vacations

* to learn or improve your riding skills

* to develop your skills with horses and ponies

* for a ride in the woods and at the foot of the Vercors mountains

* to validate your Galops or your Savoirs

German :

Reitkurse während der Sommerferien

* um in verschiedene Aktivitäten hineinzuschnuppern oder sich weiterzubilden

* um sich mit Pferden und Ponys zu entfalten

* um in den Wäldern und am Fuße des Vercors spazieren zu gehen

* um seine Galops oder sein Savoirs zu bestätigen

Italiano :

Corsi di equitazione durante le vacanze estive

* per introdursi a diverse attività o per migliorare le proprie abilità

* per sviluppare le proprie capacità con cavalli e pony

* per una cavalcata nei boschi e ai piedi delle montagne del Vercors

* per convalidare i vostri Galops o i vostri Savoirs

Espanol :

Cursos de equitación durante las vacaciones de verano

* para iniciarse en diferentes actividades o perfeccionar sus conocimientos

* para desarrollar sus habilidades con caballos y ponis

* para pasear por los bosques y a los pies del Vercors

* para validar sus Galops o sus Savoirs

