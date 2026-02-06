Stages équitation découverte ou perfectionnement

Le Roc au loup Andouillé Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-16

des stages équitation découverte ou perfectionnement du 16 au 27 février. Les enfants sont accueillis dès 3 ans pour des matinées. Les cavaliers seront immergés dans le monde équestre au cœur de nos 100 hectares. Au programme équitation théorie soins

des stages équitation découverte ou perfectionnement du 16 au 27 février. Les enfants sont accueillis dès 3 ans pour des matinées.

Les cavaliers seront immergés dans le monde équestre au cœur de nos 100 hectares. Au programme équitation

– théorie soins

Les inscriptions se font en ligne grâce à ce lien https://www.lerocauloup.fr/stages .

Le Roc au loup Andouillé 53240 Mayenne Pays de la Loire +33 6 26 31 98 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

discovery or advanced riding courses from February 16 to 27. Children aged 3 and over are welcome for mornings. Riders will be immersed in the equestrian world at the heart of our 100-hectare grounds. Program: riding theory care

L’événement Stages équitation découverte ou perfectionnement Andouillé a été mis à jour le 2026-02-02 par Communauté de communes de l’Ernée