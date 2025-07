Stages estivaux multisports du C’Chartres Volley Chartres

Stages estivaux multisports du C’Chartres Volley Chartres jeudi 10 juillet 2025.

Stages estivaux multisports du C’Chartres Volley

9 Rue des Hauts de Chartres Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-10 09:30:00

fin : 2025-07-22 16:30:00

Date(s) :

2025-07-10 2025-07-15 2025-07-17 2025-07-21 2025-07-24

Durant l’été, le C’Chartres Volley propose des stages multisports ouverts aux jeunes de M9 à M18 pour qu’ils s’essayent au volley, au beach volley, et à toute une série d’autres sports.

Les stages sont organisés sur 2 jours le matin est consacré au volley et beach volley ; et l’après-midi au handball, ultimate, basket, futsal, flag rugby, dodgeball, baseball, … Le but est avant tout de s’amuser et de bouger. 30 .

9 Rue des Hauts de Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

During the summer, C’Chartres Volley offers multi-sport camps open to youngsters from U9 to U18, enabling them to try their hand at volleyball, beach volleyball and a whole range of other sports.

German :

Während des Sommers bietet C’Chartres Volley Multisportkurse für Jugendliche von U9 bis U18 an, in denen sie Volleyball, Beachvolleyball und eine Reihe anderer Sportarten ausprobieren können.

Italiano :

Durante l’estate, il C’Chartres Volley offre corsi multisport aperti ai ragazzi dagli U9 agli U18 per cimentarsi nella pallavolo, nel beach volley e in un’ampia gamma di altri sport.

Espanol :

Durante el verano, C’Chartres Volley ofrece cursos polideportivos abiertos a jóvenes de 9 a 18 años para que se inicien en el voleibol, el vóley-playa y otros deportes.

L’événement Stages estivaux multisports du C’Chartres Volley Chartres a été mis à jour le 2025-07-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES