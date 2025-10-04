Stages et Ateliers d’Automne Bouriane, 34 route de Péchenin Taxat-Senat

Stages et Ateliers d'Automne Bouriane, 34 route de Péchenin Taxat-Senat samedi 4 octobre 2025.

Stages et Ateliers d’Automne

Bouriane, 34 route de Péchenin Atelier l’Arbre bleu Taxat-Senat Allier

Début : 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

2025-10-04 2025-10-25 2025-11-15 2025-12-13

Plongez dans l’univers de l’illustration avec les ateliers de l’Atelier l’Arbre bleu. Apprenez des techniques variées (collage, pastel gras, techniques mixtes) et laissez libre cours à votre créativité !

+33 6 18 85 20 91 blandine.brunet@laposte.net

English :

Immerse yourself in the world of illustration with Atelier l’Arbre bleu workshops. Learn a variety of techniques (collage, oil pastel, mixed media) and give free rein to your creativity!

German :

Tauchen Sie mit den Workshops des Ateliers l’Arbre bleu in die Welt der Illustration ein. Lernen Sie verschiedene Techniken (Collage, Fettpastell, Mischtechniken) und lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

Italiano :

Tuffatevi nel mondo dell’illustrazione nei laboratori dell’Arbre bleu. Imparate diverse tecniche (collage, pastello a olio, tecnica mista) e date libero sfogo alla vostra creatività!

Espanol :

Sumérjase en el mundo de la ilustración en los talleres Arbre bleu. Aprenda diversas técnicas (collage, pastel al óleo, técnicas mixtas) y dé rienda suelta a su creatividad

