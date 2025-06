Stages et soirée dansante à Lamagdelaine – Salle des fêtes Lamagdelaine 28 juin 2025 15:00

Eve Stones, professeure diplômée, animera les différents stages de la journée.

Cette journée sera également l’occasion d’assister au gala de danse de Cahors Let’s Danses.

L’entrée de la soirée sera gratuite pour les stagiaires.

Les places étant limitées, la réservation est obligatoire, par mail ou par téléphone.

15h00 16h30: Rumba (débutants / intermédiaires)

17h00 18h30: Tango (danseurs avancés)

19h00: Apéritif et auberge espagnole (apportez vos couverts)

21h00: Soirée toutes danses 15 .

Salle des fêtes 1 route de Cahors

Lamagdelaine 46090 Lot Occitanie cahorsletsdanses@gmail.com

English :

Eve Stones, a qualified dance teacher, will lead the day’s various workshops.

The day will also be an opportunity to attend the Cahors Let’s Danses dance gala.

Admission to the evening is free for trainees.

Places are limited, so reservations are essential, by e-mail or telephone.

German :

Die diplomierte Lehrerin Eve Stones wird die verschiedenen Workshops des Tages leiten.

Dieser Tag bietet auch die Gelegenheit, die Tanzgala von Cahors Let’s Danses zu besuchen.

Der Eintritt für den Abend ist für Praktikanten kostenlos.

Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Reservierung per E-Mail oder Telefon erforderlich.

Italiano :

Eve Stones, insegnante di danza qualificata, condurrà i vari workshop della giornata.

La giornata sarà anche l’occasione per partecipare al gala di danza di Cahors Let’s Danses.

L’ingresso alla serata è gratuito per gli apprendisti.

I posti sono limitati, quindi è necessario prenotarsi via e-mail o telefono.

Espanol :

Eve Stones, profesora de danza titulada, dirigirá los distintos talleres de la jornada.

La jornada brindará también la oportunidad de asistir a la gala de danza Let’s Danses de Cahors.

La entrada a la velada es gratuita para los cursillistas.

Las plazas son limitadas, por lo que las reservas deben hacerse por correo electrónico o por teléfono.

