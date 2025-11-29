Stages et Soirée dansante pour le Téléthon Salle des Fêtes Saubusse

Stages et Soirée dansante pour le Téléthon

Salle des Fêtes 1 Quai de l’Adour Saubusse Landes

L’association Vivadanse 40 organise le samedi 29 novembre 2025, des stages de danse et une soirée dansante. Une partie des bénéfices sera reversée à l’AFM Téléthon.

Programme

15 h Stage West Coast Follow, booste ton style

16 h Stage Rock Soyons fous

17 h Stage Solo Latines

18 h Stage Bachata moderne évolutif

20 h Stage Salsa tous niveaux

21 h Soirée Salsa, Bachata, Rock, West Coast…

Tarifs

1 stage + soirée 15 €

2 stages + soirée 25 €

3 stages + soirée 30 €

4 stages + soirée 35 €

5 stages + soirée 40 €

Soirée dansante seule 10 €

Inscriptions sur place

Salle des Fêtes 1 Quai de l’Adour Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 68 32 00 contact@vivadanse40.fr

English : Stages et Soirée dansante pour le Téléthon

The Vivadanse 40 association is organizing dance workshops and a dance party on Saturday November 29, 2025. Part of the proceeds will be donated to the AFM Téléthon.

German : Stages et Soirée dansante pour le Téléthon

Der Verein Vivadanse 40 organisiert am Samstag, den 29. November 2025, Tanzkurse und einen Tanzabend. Ein Teil der Einnahmen wird an den AFM Telethon gespendet.

Italiano :

Sabato 29 novembre 2025, l’associazione Vivadanse 40 organizza corsi di danza e una festa da ballo. Parte del ricavato sarà devoluto ad AFM Téléthon.

Espanol : Stages et Soirée dansante pour le Téléthon

El sábado 29 de noviembre de 2025, la asociación Vivadanse 40 organiza clases de baile y una fiesta bailable. Parte de la recaudación se destinará a AFM Téléthon.

