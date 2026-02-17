Stages et soirée dansante rue de la Vieille Grilère Soubise

Stages et soirée dansante

rue de la Vieille Grilère Salle des fêtes de Soubise Soubise Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – EUR

Bal avec boissons

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:30:00

fin : 2026-03-14 19:30:00

Date(s) :

2026-03-14

Stages de danse et soirée dansante multi-danses, en après midi.

.

rue de la Vieille Grilère Salle des fêtes de Soubise Soubise 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 39 59 13 kdanse_soubise@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Workshops and dance evening

Dance workshops and multi-dance evening, in the afternoon.

L’événement Stages et soirée dansante Soubise a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Rochefort Océan