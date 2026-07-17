Stages été 2026 de l’Académie du Café Vivant, Le Café Vivant Académie, Gingins

Informations pratiques

Stages été 2026 de l’Académie du Café Vivant 29 juillet – 27 août Le Café Vivant Académie District de Nyon

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T18:30:00+02:00 – 2026-07-29T21:30:00+02:00

Fin : 2026-08-27T18:30:00+02:00 – 2026-08-27T21:30:00+02:00

Que vous recherchiez une activité artistique ou de développement personnel, découvrez le temps d’un stage les bienfaits de nos activités pour libérer votre potentiel, développer de nouvelles compétences et trouver équilibre, santé et bien-être.

Ils permettent à toute nouvelle personne de découvrir notre Académie, de « tester » nos activités, nous rencontrer, éprouver notre andragogie (pédagogie pour adultes) et notre expertise et professionnalisme, avant de choisir son mode de formation soit en cours à l’année soit en privé, selon les besoins, envies, et objectifs de chacun.

Expérimentez la joie et la liberté de l’expression par la danse, le chant, le jeu, la créativité ; des activités excellentes pour votre corps, votre esprit, vos émotions, votre confiance, et votre équilibre mental et physique.

Mouvement, expression, développement, évolution, bien-être, santé… épanouissement !

Le Café Vivant Académie Route de Chiblins 28B Gingins 1276 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://www.lecafevivant.ch »}, {« type »: « email », « value »: « info@lecafevivant.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « +41792778636 »}]

Stages pour adultes: voix, chant, danse, improvisation théâtrale, parler en public, pratique musicale et rythmique

Académie du Café Vivant