Stages fermiers de Noël au Bella Becca Ranch
Bella Becca Ranch
Eymouthiers
176 route de Feuillade
Eymouthiers
Charente
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-27
2025-12-27
Stages baby fermiers pour les 2/5 ans et mini-Noël pour les 6-12 ans au Bella Becca Ranch d’Eymouthiers soins des animaux, découverte du ranch…
Bella Becca Ranch
176 route de Feuillade
Eymouthiers
16220 Charente
Nouvelle-Aquitaine
+33 6 99 76 01 55
bellabeccaranchtherapeutique@gmail.com
English :
Baby farmer courses for 2/5 year olds and mini-Christmas for 6-12 year olds at Bella Becca Ranch d’Eymouthiers: animal care, discovering the ranch…
German :
Baby-Farmer-Kurse für 2/5-Jährige und Mini-Weihnachtskurse für 6-12-Jährige auf der Bella Becca Ranch in Eymouthiers: Tierpflege, Entdeckung der Ranch…
Italiano :
Corsi di baby agricoltore per bambini di 2/5 anni e mini-natale per bambini di 6-12 anni al Bella Becca Ranch di Eymouthiers: accudire gli animali, scoprire il ranch…
Espanol :
Cursos de baby-granjero para niños de 2 a 5 años y mini-Navidad para niños de 6 a 12 años en el rancho Bella Becca de Eymouthiers: cuidado de los animales, descubrimiento del rancho…
