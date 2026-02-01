STAGES FLAMENCO HIVER Saint-Jean-de-Védas
STAGES FLAMENCO HIVER Saint-Jean-de-Védas samedi 21 février 2026.
STAGES FLAMENCO HIVER
18 Bis Rue Fon de l’Hospital Saint-Jean-de-Védas Hérault
Tarif : 35 – 35 – EUR
Date :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21 2026-03-21
L’art et la culture flamenco s’invitent à Montpellier cet hiver
C’est une invitation à faire parti du cercle de communication créé par la danse, la guitare et le chant .
Nous sommes ravis de proposer deux prochaines dates de stages à Montpellier cet hiver
Samedi 21 février et samedi 21 mars 2026 .
Des événements organisés par l’association Flamenco Puro à Saint Jean de Védas et à Montpellier centre, avec un programme d’ateliers pour s’initier, approfondir et pratiquer l’art flamenco
Un programme varié pour tous les niveaux
Que vous soyez débutant·e ou confirmé·e, les ateliers s’adressent à tous les publics
(à partir de 12 ans et sans limite d’âge)
Programme
►Atelier Bulerias de 13h à 15h Rythmique, technique, gestuelle, structure et relation avec le chant et la guitare . Ouvert à tous niveaux
►15h-16h30 Atelier Sevillanas Flamencas Sévillanes chorégraphiées. Niveau
Initiation-débutant. Venez découvrir un style différente et très flamenco pour danser les Sévillanes en solo, en duo ou en groupe
►17h-18h30 Atelier d’initiation à la Danse Flamindi (flamenco fusion pieds nus)
Inspiré par les racines communes du flamenco, les danses gitanes d’Inde et les danses méditerranéennes
️Tarif adhérent élèves réguliers de l’association 20€
Tarif adhérent 35€
Samedi 21 février ASCL 18 Bis rue Fon de l’Hospital
34430 St Jean de Védas
Samedi 21 mars Studio A’pparat , 3 bis rue Oran, quartier gare, 34000 Montpellier
Tatiana Ganoza , crédit Photo Compagnie Miracielo
Accompagnement des ateliers de danse par les musiciens de la Cie Miracielo à
la guitare et au chant.
Ateliers dirigés par Tatiana Ganoza à la danse
Contenus différents à chaque stage, pas de continuité requise pour participer.
➡ Tarifs à partir de 20€
Inscription indispensable à l’avance en ligne/ places limités .
18 Bis Rue Fon de l’Hospital Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie +33 6 40 17 44 35
English :
Flamenco art and culture in Montpellier this winter
It’s an invitation to be part of the circle of communication created by dance, guitar and song.
