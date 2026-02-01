STAGES FLAMENCO HIVER Saint-Jean-de-Védas

STAGES FLAMENCO HIVER

18 Bis Rue Fon de l’Hospital Saint-Jean-de-Védas Hérault

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21 2026-03-21

L’art et la culture flamenco s’invitent à Montpellier cet hiver

C’est une invitation à faire parti du cercle de communication créé par la danse, la guitare et le chant .

Nous sommes ravis de proposer deux prochaines dates de stages à Montpellier cet hiver

Samedi 21 février et samedi 21 mars 2026 .

Des événements organisés par l’association Flamenco Puro à Saint Jean de Védas et à Montpellier centre, avec un programme d’ateliers pour s’initier, approfondir et pratiquer l’art flamenco

Un programme varié pour tous les niveaux

Que vous soyez débutant·e ou confirmé·e, les ateliers s’adressent à tous les publics

(à partir de 12 ans et sans limite d’âge)

Programme

►Atelier Bulerias de 13h à 15h Rythmique, technique, gestuelle, structure et relation avec le chant et la guitare . Ouvert à tous niveaux

►15h-16h30 Atelier Sevillanas Flamencas Sévillanes chorégraphiées. Niveau

Initiation-débutant. Venez découvrir un style différente et très flamenco pour danser les Sévillanes en solo, en duo ou en groupe

►17h-18h30 Atelier d’initiation à la Danse Flamindi (flamenco fusion pieds nus)

Inspiré par les racines communes du flamenco, les danses gitanes d’Inde et les danses méditerranéennes

️Tarif adhérent élèves réguliers de l’association 20€

Tarif adhérent 35€

Samedi 21 février ASCL 18 Bis rue Fon de l’Hospital

34430 St Jean de Védas

Samedi 21 mars Studio A’pparat , 3 bis rue Oran, quartier gare, 34000 Montpellier

Tatiana Ganoza , crédit Photo Compagnie Miracielo

Accompagnement des ateliers de danse par les musiciens de la Cie Miracielo à

la guitare et au chant.

Ateliers dirigés par Tatiana Ganoza à la danse

Contenus différents à chaque stage, pas de continuité requise pour participer.

➡ Tarifs à partir de 20€

Inscription indispensable à l’avance en ligne/ places limités .

18 Bis Rue Fon de l’Hospital Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie +33 6 40 17 44 35

English :

Flamenco art and culture in Montpellier this winter

It’s an invitation to be part of the circle of communication created by dance, guitar and song.

