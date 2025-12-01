Stages Grand Trampoline | Avec Emilien Janneteau, artiste de cirque de la compagnie La Contrebande. Le Plongeoir Le Mans
Stages Grand Trampoline | Avec Emilien Janneteau, artiste de cirque de la compagnie La Contrebande.
Tarif : 40 – 40 – 80 EUR
Début : 2025-12-13 11:30:00
fin : 2025-12-13 16:30:00
2025-12-13 2025-12-14
Un stage pour explorer la pratique du grand trampoline dans toutes ses dimensions
Seul et à plusieurs, apprentissage des figures de base, initiation au trampoline mur et temps de recherche sur l’agrès.
Public et pré-requis
À partir de 14 ans, niveau débutant ou avancé.
Bonne condition physique requise.
Modalités
Le stage se déroule sur 2 jours 11h-13h et 14h-16h30 le samedi, 10h-12h et 13h-14h30 le dimanche.
Les repas et l’hébergement sont à la charge des stagiaires.
Inscription sur place ou par correspondance
Équipement
Il est recommandé de porter une tenue couvrante (pantalon souple, t-shirt, chaussettes, antidérapantes si possible, ou rythmiques), d’amener une gourde, un goûter et un sac pour mettre les affaires.
Informations sur leplongeoir-cirque.fr .
English :
A workshop to explore the practice of the large trampoline in all its dimensions
German :
Ein Praktikum, um die Praxis des großen Trampolins in all seinen Dimensionen zu erforschen
Italiano :
Un corso per esplorare tutti gli aspetti del trampolino di grandi dimensioni
Espanol :
Un curso para explorar todos los aspectos del trampolín de grandes dimensiones
