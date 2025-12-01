Stages Grand Trampoline | Avec Emilien Janneteau, artiste de cirque de la compagnie La Contrebande. Le Plongeoir Le Mans

Stages Grand Trampoline | Avec Emilien Janneteau, artiste de cirque de la compagnie La Contrebande.

Le Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe

Tarif : 40 – 40 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 11:30:00

fin : 2025-12-13 16:30:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Un stage pour explorer la pratique du grand trampoline dans toutes ses dimensions

Seul et à plusieurs, apprentissage des figures de base, initiation au trampoline mur et temps de recherche sur l’agrès.

_

Public et pré-requis

À partir de 14 ans, niveau débutant ou avancé.

Bonne condition physique requise.

Modalités

Le stage se déroule sur 2 jours 11h-13h et 14h-16h30 le samedi, 10h-12h et 13h-14h30 le dimanche.

Les repas et l’hébergement sont à la charge des stagiaires.

Inscription sur place ou par correspondance

Équipement

Il est recommandé de porter une tenue couvrante (pantalon souple, t-shirt, chaussettes, antidérapantes si possible, ou rythmiques), d’amener une gourde, un goûter et un sac pour mettre les affaires.

Informations sur leplongeoir-cirque.fr .

Le Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

A workshop to explore the practice of the large trampoline in all its dimensions

German :

Ein Praktikum, um die Praxis des großen Trampolins in all seinen Dimensionen zu erforschen

Italiano :

Un corso per esplorare tutti gli aspetti del trampolino di grandi dimensioni

Espanol :

Un curso para explorar todos los aspectos del trampolín de grandes dimensiones

L’événement Stages Grand Trampoline | Avec Emilien Janneteau, artiste de cirque de la compagnie La Contrebande. Le Mans a été mis à jour le 2025-10-28 par Le Plongeoir Cité du Cirque