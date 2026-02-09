STAGES INITIATION THÉÂTRE Loft Cinémas Lencloître

STAGES INITIATION THÉÂTRE

Loft Cinémas 5 allée du Châtellerault Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Oser, se dépasser, s’amuser, jouer dans un cadre créatif. Prendre confiance, s’affirmer.

A partir de jeux et d’exercices de techniques théâtrales mettant en avant le corps, la voix, le jeu et l’imagination, issus de la méthode des Carnets d’Ateliers, deux stages proposés le samedi 21 février. .

Loft Cinémas 5 allée du Châtellerault Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine Caterinemorrisson@gmail.com

