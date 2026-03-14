STAGES INVITÉ·E·S BOARDWALK FACTORY Montpellier
STAGES INVITÉ·E·S BOARDWALK FACTORY Montpellier dimanche 5 avril 2026.
STAGES INVITÉ·E·S BOARDWALK FACTORY
183 Rue de l’Industrie Montpellier Hérault
Tarif : 47 – 47 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Les stages invité·e·s Explorez, découvrez de nouvelles inspirations et nourissez votre art !
Nos soirées “Apéro Burlesque” font venir des artistes des 6 coins de l’Hexagone, c’est pourquoi chaque mois, nous vous offrons l’opportunité de plonger dans l’univers singulier de l’un·e de nos invité·e·s en participant à un stage dédié à sa spécialité !
Les stages invité·e·s Explorez, découvrez de nouvelles inspirations et nourissez votre art !
Nos soirées “Apéro Burlesque” font venir des artistes des 6 coins de l’Hexagone, c’est pourquoi chaque mois, nous vous offrons l’opportunité de plonger dans l’univers singulier de l’un·e de nos invité·e·s en participant à un stage dédié à sa spécialité !
CONTENU DU STAGE
PRESTANCE SOUVERAINE avec Anar Von Amour
À quoi s’attendre ?
Un stage pour incarner toute sa puissance sur scène.
PRESTANCE SOUVERAINE, au programme ?
– Préparer son entrée sur scène pour un mindset plus assuré que jamais.
– Développer une marche affirmée pour prendre l’espace et incarner totalement son personnage.
– Travailler l’ancrage et la respiration pour réaliser un tease hypnotique.
– Travailler la prestance scénique, le regard, le sourire et un acting audacieux.
– Rechercher la précision du geste avec un effet waou, sûre de vous.
PRESTANCE SOUVERAINE , pour qui ?
Le stage est ouvert à toustes !
Autres informations
. Stage tous niveaux
. Accessible à partir de 18 ans
. 15 places disponibles
(Les places étant limitées, nous vous conseillons de vous inscrire rapidement.)
1 stage (2h) | 40€ pour les adhérent.e.s 47€ hors adhésion .
183 Rue de l’Industrie Montpellier 34070 Hérault Occitanie boardwalkfactory@gmail.com
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English : STAGES INVITÉ·E·S BOARDWALK FACTORY
Guest workshops: Explore, discover new inspirations and nurture your art!
Our Apéro Burlesque evenings bring in artists from all 6 corners of France, which is why every month we offer you the opportunity to plunge into the singular universe of one of our guests by taking part in a workshop dedicated to his or her specialty!
L’événement STAGES INVITÉ·E·S BOARDWALK FACTORY Montpellier a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OT MONTPELLIER