STAGES INVITÉ·E·S BOARDWALK FACTORY Montpellier

STAGES INVITÉ·E·S BOARDWALK FACTORY

183 Rue de l’Industrie Montpellier Hérault

Tarif : 47 – 47 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Les stages invité·e·s Explorez, découvrez de nouvelles inspirations et nourissez votre art !

Nos soirées “Apéro Burlesque” font venir des artistes des 6 coins de l’Hexagone, c’est pourquoi chaque mois, nous vous offrons l’opportunité de plonger dans l’univers singulier de l’un·e de nos invité·e·s en participant à un stage dédié à sa spécialité !

Les stages invité·e·s Explorez, découvrez de nouvelles inspirations et nourissez votre art !

Nos soirées “Apéro Burlesque” font venir des artistes des 6 coins de l’Hexagone, c’est pourquoi chaque mois, nous vous offrons l’opportunité de plonger dans l’univers singulier de l’un·e de nos invité·e·s en participant à un stage dédié à sa spécialité !

CONTENU DU STAGE

PRESTANCE SOUVERAINE avec Anar Von Amour

À quoi s’attendre ?

Un stage pour incarner toute sa puissance sur scène.

PRESTANCE SOUVERAINE, au programme ?

– Préparer son entrée sur scène pour un mindset plus assuré que jamais.

– Développer une marche affirmée pour prendre l’espace et incarner totalement son personnage.

– Travailler l’ancrage et la respiration pour réaliser un tease hypnotique.

– Travailler la prestance scénique, le regard, le sourire et un acting audacieux.

– Rechercher la précision du geste avec un effet waou, sûre de vous.

PRESTANCE SOUVERAINE , pour qui ?

Le stage est ouvert à toustes !

Autres informations

. Stage tous niveaux

. Accessible à partir de 18 ans

. 15 places disponibles

(Les places étant limitées, nous vous conseillons de vous inscrire rapidement.)

1 stage (2h) | 40€ pour les adhérent.e.s 47€ hors adhésion .

183 Rue de l’Industrie Montpellier 34070 Hérault Occitanie boardwalkfactory@gmail.com

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English : STAGES INVITÉ·E·S BOARDWALK FACTORY

Guest workshops: Explore, discover new inspirations and nurture your art!

Our Apéro Burlesque evenings bring in artists from all 6 corners of France, which is why every month we offer you the opportunity to plunge into the singular universe of one of our guests by taking part in a workshop dedicated to his or her specialty!

L’événement STAGES INVITÉ·E·S BOARDWALK FACTORY Montpellier a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OT MONTPELLIER