Stages jazz pour musiciennes et musiciens SIDEVAR Le Château Bauduen

SIDEVAR Le Château Rue Grande Bauduen Var
Tarif : 660 – 660 – 660 EUR
Stage + pension complète, hors options d’hébergement
Début : Dimanche 2025-04-14
fin : 2025-09-06
2025-04-14 2025-09-01
Jazz du matin au soir!
C’est en Provence, au cœur du Parc Naturel Régional Du Verdon que Jazz’Lub Workshop accueille chaque année des musiciens de France, Suisse, Belgique, Allemagne, Canada et d’ailleurs, …
SIDEVAR Le Château Rue Grande Bauduen 83630 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Jazz from morning to night! Every year in Provence, in the heart of the Parc Naturel Régional Du Verdon, Jazz’Lub Workshop welcomes musicians from France, Switzerland, Belgium, Germany, Canada and elsewhere, …
German :
Jazz von morgens bis abends!
In der Provence, im Herzen des Regionalen Naturparks Du Verdon, empfängt der Jazz?Lub Workshop jedes Jahr Musiker aus Frankreich, der Schweiz, Belgien, Deutschland, Kanada und anderen Ländern, …
Italiano :
Jazz dalla mattina alla sera!
In Provenza, nel cuore del Parc Naturel Régional Du Verdon, Jazz?Lub Workshop accoglie ogni anno musicisti provenienti da Francia, Svizzera, Belgio, Germania, Canada e altri paesi, …
Espanol :
¡Jazz de la mañana a la noche!
En Provenza, en el corazón del Parc Naturel Régional Du Verdon, el Taller de Jazz?Lub acoge cada año a músicos de Francia, Suiza, Bélgica, Alemania, Canadá …
