Stages KPOP pendant les vacances hiver 2026 Centre Paris Anim’ Richard Wright PARIS

Venez découvrir ou parfaire vos talents en danse KPOP.

Il y en aura pour toutes les tranches d’âges :

8/12 ans de 14h à 15h30

13/17 ans de 16h à 17h30

et même pour les adultes de 18h à 19h30.

Inscriptions d’ores et déjà ouvertes sur notre site animactisce.org

A noter que d’autres stages sont proposés sur les deux semaines des vacances.

Le tarif pour les jeunes jusqu’à 26 ans est de 2€70

Pour les plus de 26 ans le tarif est soumis au quotient familial et va de 3€40 à 18€40 de l’heure

La semaine du 2 au 6 mars 2026, le centre Paris Anim’ Richard Wright vous propose des stages de danse KPOP !
Du lundi 02 mars 2026 au vendredi 06 mars 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 14h00 à 19h30
payant

Inscription sur notre site internet

2,70 euros/ heure pour les -26 ans

de 3,40 à 18,40 euros/ heure pour les +26 ans en fonction de votre quotient familial

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Centre Paris Anim’ Richard Wright 76 bis rue de Rennes  75006 PARIS


