STAGES | Les vacances de décembre Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Au programme de ces vacances de décembre :

Lundi 29 décembre

10h15 > 12h15 : 5-7 ans | Éveil théâtre

10h30 > 12h30 : Adultes | Cuisine végétale : rôti végétarien

14h > 16h : 8-10 ans | Théâtre : les ombres rêvent-elles en couleurs ?

14h > 16h : 8-12 ans | Pâtisserie : tarte tropézienne

Mardi 30 décembre

10h15 > 12h15 : 5-7 ans | Éveil théâtre

10h30 > 12h30 : Adultes | Cuisine végétale : rôti végétarien

14h > 16h : 8-10 ans | Théâtre : les ombres rêvent-elles en couleurs ?

14h > 16h : 8-12 ans | Pâtisserie : tarte tropézienne

Tarifs : – 26 ans : 10€80 les 2 jours | + de 26 ans : selon QF

Inscriptions pour les deux jours et paiement à l’accueil du Centre Paris Anim’ Mado Robin.



Du théâtre et de la gourmandise pour petit·es et grand·es au Centre Paris Anim’ Mado Robin

Du lundi 29 décembre 2025 au mardi 30 décembre 2025 :

payant

L’inscription est obligatoire et se fait à l’accueil du Centre paris Anim’ Mado Robin en même temps que le paiement.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-29T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-31T00:59:59+01:00

Date(s) :

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin