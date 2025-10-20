Stages Life Bloom Academy Collège et Lycée Privé bilingue, villa pédagogique Cagnes-sur-Mer
Stages Life Bloom Academy Collège et Lycée Privé bilingue, villa pédagogique Cagnes-sur-Mer lundi 20 octobre 2025.
Stages Life Bloom Academy
Collège et Lycée Privé bilingue, villa pédagogique 6 impasse des pommiers Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-20
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-20
Life Bloom Academy accueille dans son collège/lycée privé les élèves de la 6ème à la 3ème. L’école propose également des stages vacances intelligentes dès 8 ans et des ateliers découverte gratuits ouverts à tous, scolarisés ou non à la Life Bloom Academy.
.
Collège et Lycée Privé bilingue, villa pédagogique 6 impasse des pommiers Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 32 81 29 christelle@lifebloomacademy.com
English : Life Bloom Academy Stages
Life Bloom Academy welcomes pupils from Year 7 to Year 9 to its private secondary school. The school also offers smart holiday courses for children aged 8 and above, as well as free discovery workshops open to everyone, whether or not they are enrolled at Life Bloom Academy.
German :
Die Life Bloom Academy empfängt in ihrem privaten Gymnasium Schüler von der 6. bis zur 3. Die Schule bietet außerdem intelligente Ferienkurse ab 8 Jahren und kostenlose Schnupperworkshops an, die allen offen stehen, egal ob sie an der Life Bloom Academy eingeschult sind oder nicht.
Italiano : Fasi Accademia Life Bloom
La Life Bloom Academy accoglie nella sua scuola media/superiore privata gli studenti dalla prima alla terza media. La scuola propone anche stage vacanze intelligenti a partire dagli 8 anni e laboratori di scoperta gratuiti aperti a tutti, frequentanti o meno la Life Bloom Academy.
Espanol :
Life Bloom Academy acoge a alumnos de 6ème a 3ème en su collège/lycée privado. La escuela también ofrece cursos de vacaciones inteligentes a partir de los 8 años y talleres de descubrimiento gratuitos abiertos a todos, estén o no matriculados en Life Bloom Academy.
L’événement Stages Life Bloom Academy Cagnes-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur