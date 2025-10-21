Stages Loisirs Ecuries des 3 Vallées Beauzac
Stages Loisirs Ecuries des 3 Vallées Beauzac mardi 21 octobre 2025.
Stages Loisirs Ecuries des 3 Vallées
272 Chazelet Beauzac Haute-Loire
Début : 2025-10-21 14:00:00
fin : 2025-10-28 17:00:00
2025-10-21 2025-10-23 2025-10-28 2025-10-30
Stages loisirs aux Écuries des 3 vallées à Beauzac pour les vacances d’Automne. Mardi 21 et jeudi 23 Octobre.
Jeux d’Halloween mardi 28 et jeudi 30 octobre. Réservation au 06 46 03 38 27.
272 Chazelet Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 03 38 27
English :
Autumn vacation courses at the Écuries des 3 vallées in Beauzac. Tuesday, October 21 and Thursday, October 23.
Halloween games Tuesday October 28 and Thursday October 30. Bookings on 06 46 03 38 27.
German :
Freizeitkurse in den Écuries des 3 vallées in Beauzac während der Herbstferien. Dienstag, 21. und Donnerstag, 23. Oktober.
Halloween-Spiele Dienstag, 28. und Donnerstag, 30. Oktober. Reservierung unter 06 46 03 38 27.
Italiano :
Corsi per il tempo libero alle Écuries des 3 vallées di Beauzac per le vacanze autunnali. Martedì 21 e giovedì 23 ottobre.
Giochi di Halloween martedì 28 e giovedì 30 ottobre. Prenotazioni al numero 06 46 03 38 27.
Espanol :
Cursos de ocio en las Écuries des 3 vallées de Beauzac para las vacaciones de otoño. Martes 21 y jueves 23 de octubre.
Juegos de Halloween el martes 28 y el jueves 30 de octubre. Reserva en el 06 46 03 38 27.
