Stages Loisirs Ecuries des 3 Vallées Beauzac

Stages Loisirs Ecuries des 3 Vallées

272 Chazelet Beauzac Haute-Loire

Tarif : 35 – 35 – 40 EUR

35€ pour les adhérents

40€ pour les non adhérents

Date :

Début : 2026-02-10 14:00:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-12 2026-02-17 2026-02-20

Stages loisirs aux Écuries des 3 vallées à Beauzac pour les vacances d’hiver le 10, 12 février et le 17 et le 20 février.

Si la météo le permet promenade à poney ou à cheval de 1h à 1h30 de prise en main de 14h à 17h à partir de 7 ans.

272 Chazelet Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 03 38 27

English :

Leisure courses at the Écuries des 3 vallées in Beauzac for the winter vacations on February 10, 12, 17 and 20.

Weather permitting, pony or horse rides of 1h to 1h30 from 2pm to 5pm for children aged 7 and over.

