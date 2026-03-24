Stages maison de la danse animations vacances de printemps Maison de la Danse Saint-Laurent-du-Var

Stages maison de la danse animations vacances de printemps

Maison de la Danse 333 Avenue de Verdun Saint-Laurent-du-Var Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-11

Stages de Pâques pour enfants, ados et adultes de tous niveaux, avec plus de 1000 pratiquants chaque année. Activités incluent danse classique, moderne, jazz, hip-hop, gym, bien-être, fitness et relaxation.

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Maison de la Danse 333 Avenue de Verdun Saint-Laurent-du-Var 06700 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 31 66 65 m.danse@agasc.fr

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English : Maison de la danse workshops spring break activities

Easter courses for children, teenagers and adults of all levels, with over 1000 participants each year. Activities include ballet, modern, jazz, hip-hop, gymnastics, well-being, fitness and relaxation.

L’événement Stages maison de la danse animations vacances de printemps Saint-Laurent-du-Var a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur