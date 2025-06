Stages multi-activités 11/15 ans Cercle Paul Bert Rapatel-Poterie Rennes 15 juillet 2025

Stages multi-activités 11/15 ans Cercle Paul Bert Rapatel-Poterie Rennes 15 – 18 juillet Ille-et-Vilaine

Selon quotient familial

stages multi-activités 11/15 ans

Stages multi-activités à destination des 11/15 ans (sports, activités manuelles, cuisine, sorties…).

Durée : 4 à 5 jours

Horaires : 9h30-17h30

Inscription pour la semaine complète.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-15T09:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-18T17:30:00.000+02:00

Cercle Paul Bert Rapatel-Poterie 3 rue de Rapatel 35200 Rennes La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine