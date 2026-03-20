Stages multi activités centre nautique animations vacances de printemps Centre Nautique Saint-Laurent-du-Var
Stages multi activités centre nautique animations vacances de printemps Centre Nautique Saint-Laurent-du-Var lundi 13 avril 2026.
Stages multi activités centre nautique animations vacances de printemps
Centre Nautique 416 avenue Eugene Donadei Saint-Laurent-du-Var Alpes-Maritimes
Tarif : 200 – 200 – 300 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-13
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-13
Stage multiactivité nautique pendant les vacances d’avril 2026, proposant des activités telles que la planche à voile, le stand up paddle, le kayak, le catamaran et l’optimist.
.
Centre Nautique 416 avenue Eugene Donadei Saint-Laurent-du-Var 06700 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 40 52 53 c.nautique@agasc.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Multi-activity courses at the nautical center spring break activities
Multi-activity nautical course during the April 2026 vacation, offering activities such as windsurfing, stand-up paddle, kayaking, catamaran and optimist.
L’événement Stages multi activités centre nautique animations vacances de printemps Saint-Laurent-du-Var a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur