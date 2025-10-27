Stages multisports enfants « Le P’tit Club » Studio One Fitness Lescar
Stages multisports enfants « Le P’tit Club »
Studio One Fitness 8 rue benjamin franklin Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 120 – 120 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-27
fin : 2025-10-31
2025-10-27
Les enfants vont pouvoir découvrir une multitude de sport d’une manière ludique grâce aux différents jeux mis en place par les éducateurs de l’équipe d’animation.
Nous accueillons les enfants de 3 ans à 12 ans avec 3 tranches d’âges. Nous serons ouverts de 8h à 18h (garderie de 8h à 10h et de 16h30 à 18h).
Nous vous demandons d’amener le pique-nique pour le midi, une bouteille d’eau ainsi qu’un petit goûter. .
Studio One Fitness 8 rue benjamin franklin Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 21 57 03
