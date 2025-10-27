Stages multisports enfants « Le P’tit Club » Centre sportif les bruyères Pau

Centre sportif les bruyères 79 bvd de la paix Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 120 – 120 – EUR

plein tarif

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-31

2025-10-27

Les enfants vont pouvoir découvrir une multitude de sport d’une manière ludique grâce aux différents jeux mis en place par les éducateurs de l’équipe d’animation.

Nous accueillons les enfants de 3 ans à 12 ans avec 3 tranches d’âges. Nous serons ouverts de 8h à 18h (garderie de 8h à 10h et de 16h30 à 18h).

Nous vous demandons d’amener le pique-nique pour le midi, une bouteille d’eau ainsi qu’un petit goûter. .

Centre sportif les bruyères 79 bvd de la paix Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 35 24 87 pau@leptitclub.fr

