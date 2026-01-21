Stages multisports enfants Le P’tit Club Centre sportif les bruyères Pau
Centre sportif les bruyères 79 bvd de la paix Pau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-20
Les enfants vont pouvoir découvrir une multitude de sport d’une manière ludique grâce aux différents jeux mis en place par les éducateurs de l’équipe d’animation.
Nous accueillons les enfants de 3 ans à 12 ans avec 3 tranches d’âges. Nous serons ouverts de 8h à 18h (garderie de 8h à 10h et de 16h30 à 18h).
Nous vous demandons d’amener le pique-nique pour le midi, une bouteille d’eau ainsi qu’un petit goûter. .
